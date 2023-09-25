Ковингтон: «Стрикленд говорит отвратительные вещи. Я надеру ему задницу»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) считает, что чемпион среднего веса Шон Стрикленд (28-5) случайно стал чемпионом.

«Он очень назойлив, агрессивен и обладает низким IQ. У этого парня нет мозгов. Он просто говорит самые вопиющие, отвратительные вещи. Он говорит очень глупые вещи о женщинах, в то время как на дворе равноправие. Чувак, он идиот и слабый боец. Ему повезло [победить Адесанью].

Как мне бой Адесаньи и Стрикленда? Любой может выиграть в любой день. Если ты не готов к бою, то ты можешь проиграть. Очевидно, что Адесанья его недооценил, решив, что просто переедет этого парня, и, возможно, не очень усердно тренировался к бою. Он немного расслабился. Он стал получать большие деньги и уже не так голоден, как раньше.

Сейчас в среднем весе многим бойцам можно стать чемпионом, потому что Стрикленда легче победить. Честно, я сам мог бы подняться в средний. Я могу надрать ему задницу. Этот парень — гребаный мудак. Даже Усман может его рубануть», — сказал Ковингтон в интервью Дейву Линчу.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.