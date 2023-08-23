Пол Крейг: «Анкалаев должен драться за титул UFC»

13-й номер рейтинга среднего веса UFC Пол Крейг (17-6) считает, что экс-чемпион в среднем весе Алекс Перейра (8-2) не достоин права драться за титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Анкалаев — парень, которого все боятся, и я был бы рад увидеть Магомеда против Прохазки. Я не считаю, что Алекс Перейра, поднявшийся в полутяжелый дивизион, должен драться за титул после такой победы над Яном Блаховичем. Как по мне, это должен быть поединок Анкалаева и Прохазки», — сказал Крейг в интервью The Schmo.

Анкалаев в прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.