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Сегодня, 08:52

Крис Кертис и Кевин Холланд подерутся 5 октября на UFC 307

Давид Хачатрян
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15-й номер рейтинга UFC в среднем весе Крис Кертис (31-11) встретится с 15-м номером рейтинга в полусреднем весе Кевином Холландом (26-11) 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Солт-Лейк-Сити, США. Бой пройдет в рамках среднего веса. Об этом сообщает Iridium Sports Agency.

Кертис в прошлом бою проиграл Арнольду Аллену (24-5) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46). Бой состоялся 6 апреля на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Холланд прошлый бой выиграл у Михала Олексейчука (19-8) техническим сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Ньюарке, США.

Кевин Холланд
Крис Кертис
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