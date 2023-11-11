Кудин: «Павлович может эмоционально взорваться на спаррингах, если пропускает»

Боец смешанных единоборств Алексей Кудин рассказал о спаррингах с Сергеем Павловичем, который 12 ноября проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

— Бывали у вас спарринги кость в кость?

— Были пару раз, рубанулись, пару было разменов, — сказал Кудин «СЭ». — Но Тарас Кияшко всегда говорил: «Ребята, стоп-стоп, не зарубаемся, без эмоций отрабатываем, у вас отработочка. Все в клетке будете доказывать».

— Сергей ведь очень сдержанный. В спаррингах бывает, что может вспылить?

— Может, конечно, если где-то пропускает, не получается. Эмоционально может взорваться, бывало такое — пропускает удары и хочет сразу вернуть в обраточку.

Бой Сергея Павловича и Алексея Кудина прошел в ноябре 2016 года на турнире Fight Nights 54 в Ростове и завершился победой Сергея единогласным решением судей. И до, и после поединка Павлович и Кудин спарринговали в зале Strela.