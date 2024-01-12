Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:51

Кудряшов объяснил, чем может быть опасен Смит для Бетербиева

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов объяснил, чем может быть опасен Каллум Смит для Артура Бетербиева.

«Если разбирать технику Смита, то когда ему бьют оверхенд справа, он блокирует его левой рукой и ей же отвечает. У него очень опасный левый сбоку — он так нокаутировал Джорджа Гроуса. Когда Артур поджимает к канатам и бьет оверхенд, нужно караулить левую руку Смита.

Возможно, кто-то проведет параллель с боем против Сауля Альвареса и скажет, что тому хватило мощи побить Смита. Но это был другой вес. Британец при своем росте спускался в 76 килограммов, а сейчас будет меньше гонять и станет мощнее. Я это точно знаю как человек, который гонял вес», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-beterbiev-favorit-po-vsem-stat-yam-no-smit-opasen/
Дмитрий Кудряшов (бокс)
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Шаблий: «Гейджи — непростой, но удобный для Махачева соперник»