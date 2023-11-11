Курбонмамадова считает Павловича фаворитом в потенциальном бое с Джоном Джонсом

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова оценила шансы российского бойца UFC Сергея Павловича в возможном поединке с американцем Джоном Джонсом.

«Не умаляя заслуг Джонса, его карьера потихоньку уже идет к концу. И он мне нравится только за заслуги. А то, как ведет себя в жизни, мне чуждо. И если такой бой состоится, думаю, Павлович тоже победит нокаутом в первом раунде. Видите, у меня даже в прогнозах появляется желание побыстрее закончить поединок, как и во время своих схваток (смеется)», — цитирует RT Курбонмамадову.

Павлович в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября, в городе Нью-Йорк (США) подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории.