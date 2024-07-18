Кутюр: «У Миочича больше шансов победить Джонса, чем у Аспиналла»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюр (19-11) высказал непопулярное мнение о том, что у экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) больше шансов на победу в бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), чем у временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3).

«Мне кажется, сейчас, благодаря своему опыту, у Стипе больше шансов на победу над Джоном. У Аспиналла есть физическая сила, но он еще зеленый, чтобы Джон мог испытывать трудности в поединке с ним. Но если Джон будет ждать, то Аспиналл будет становится все сильнее и сильнее», — сказал Кутюр InsideFighting.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).