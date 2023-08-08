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Сегодня, 15:32

Кузьмин считает, что у Дацика будут проблемы в случае долгого боя с Томпсоном

Виктория Кравченко
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Российский боксер Сергей Кузьмин заявил, что российский боец ММА Вячеслав Дацик может испытать проблемы в поединке с британцем Оли Томпсоном, если бой затянется.

«Я считаю, что у каждого бойца есть преимущество для того, чтобы завершить поединок досрочно одним ударом. Если все это затянется на долгие раунды... Мы уже видели Вячеслава с Кевином Джонсоном, и тот создал Дацику проблемы», — цитирует Кузьмина РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1130766-kuzmin-predrek-datsiku-problemy-v-sluchae-dolgogo-boia-s-tompsonom
Вячеслав Дацик
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