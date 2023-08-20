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Сегодня, 10:39

Лаврентьев оценил победу О'Мэлли над Стерлингом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА Денис Лаврентьев, представляющий клуб «Архангел Михаил», прокомментировал исход поединка между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли на турнире UFC 292.

«Я ожидал, что Стерлинг сразу же будет прессинговать, давить, поджимать к клетке. В принципе, он это и делал, но борьбу почему-то не использовал. И первый и второй раунды, когда проходил, брал его за ногу, не мог его перевести или не старался. Может быть, он пытался сохранить силы на поздние раунды. Доли секунды: О'Мэлли выцелил и попал. Удар точный и прямой. Это ММА — здесь все непредсказуемо», — приводит слова Лаврентьева MMA.Metaratings.ru.

О'Мэлли нокаутировал соперника во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

На счету О'Мэлли 17 побед и 1 поражение в ММА. Стерлинг потерпел 4-е поражение при 23 победах, он защищал чемпионский пояс в четвертый раз.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/lavrentev-ocenil-pobedu-o-melli-nad-sterlingom-eto-mma-zdes-vse-nepredskazuemo-275846/
Алджамейн Стерлинг
UFC
ММА
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