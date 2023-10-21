Лебедев назвал причину быстрого нокаута Волкановски в бою с Махачевым

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» победу Ислама Махачева над Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294. Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде.

«Волкановски очень сильно хотел быстро выиграть. Наверное, позабыл об осторожности. Он же встречался с бойцом высшего уровня. Немножечко переборщил. Потерял осторожность, за что был сразу наказан. У Волкановски было мало времени на подготовку? Нет, Волкановски всегда в форме, это видно», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.