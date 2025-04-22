Легковес UFC Пимблетт: «В США мой вес выходит за 90 кг»

Боец UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему быстро набирает вес между поединками.

После победы над Майклом Чендлером на турнире UFC 314 13 апреля британец рассказал, что выпил пять молочных коктейля подряд.

«Утром после боя с Чендлером я весил где-то 86 кг. Это много для меня. На самом деле я выхожу за 90 кг только в Штатах. Здешняя еда просто превращает меня в машину», — сказал Пимблетт на Youtube-канале Брюса Баффера.

Лимит легкого веса в UFC составляет 70 кг. 30-летний Пимблетт за карьеру провел 26 боев — 23 победы и 3 поражения.