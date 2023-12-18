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Сегодня, 07:25

Леон Эдвардс назвал своего следующего соперника

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) считает, что он должен подраться против второго номера рейтинга в полусреднем весе Белала Мухаммада (23-3).

«Белал может быть следующим? Определенно. У него серия из 10 боев без поражений, что дает ему другой статус. Колби получил шанс вне очереди, так что давайте выясним, кто следующий. Но, как я уже сказал, это мое время, эпоха Роки, и я буду продолжать побеждать. Не имеет значения, кто будет передо мной — борец или боксер», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Эдвардс и Мухаммад дрались в 2021 году. Поединок был признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
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