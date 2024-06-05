Леон Эдвардс планирует перейти в средний вес

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) сообщил, что намерен в конце 2025 года подраться за пояс в среднем весе.

«Меня волнует то, что я получу еще один пояс. Я планировал выступить в следующем году. В этом году я защищу свой пояс дважды, это будет четыре защиты. Может быть, еще одна защита в следующем году, это будет пять защит.

Затем в конце года провести большой бой в среднем весе. Итого шесть титульных боев. Это моя цель. Две защиты в этом году, одна в следующем, а в конце следующего года перейти в следующий вес», – сказал Эдвардс в интервью Sky Sports.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.