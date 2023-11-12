Левин рассказал, что Аспиналл весил 119 кг и прибавил в ударной мощи

Артем Левин, угловой Сергея Павловича, рассказал, чем его удивил Том Аспиналл.

«Оба вышли на коротком уведомлении, Аспиналл не удивил. Единственное — удивил его вес. Обычно он 110 кг был, а сейчас 119, даже больше Сергея. В ударной мощи еще прибавил. Еще раз: оба вышли на коротком уведомлении, претензий никто ни к кому не должен иметь, на мой взгляд. Перед боем все было нормально. Ментальное состояние нормальное, психологическое, уверенность была. В тяжелом весе главное — подойти нормально к поединку. Не нужно посыпать голову пеплом, уходить в какую-то депрессию. А быстрее вернуться к тому, чтобы сделать работу над ошибками и решать те проблемы, которые привели к такому результату», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.