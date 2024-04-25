Боец UFC Липски о Махачеве: «Я вижу реальный прогресс в его ударной технике»

Бразильский боец польского происхождения Ариани Липски призналась, что пристально следит за выступлениями чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Мне нравятся те, кто реально прогрессирует. Сейчас это чемпион Ислам Махачев. Он реально улучшил свою ударку. Он всегда был очень хорошим борцом, но я вижу реальный прогресс в его ударной технике. Я вижу, как он становится более разносторонним. Хабиб был великим бойцом, но я вижу разницу между новым поколением в лице Ислама. По тому, как он ведет бой, как улучшил свою ударку. Он более разносторонний», — цитирует Липски MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 32-летний Махачев одержал 25 побед (6 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

В октябре 2023 года россиянин победил австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей на турнире UFC 294.

Следующий поединок с участием Махачева состоится 2 июня. Его соперником станет Дастин Порье из США.