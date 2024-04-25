Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:04

Липски: «Польша живет в моем сердце, драться в KSW было великолепно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бразильский боец польского происхождения Ариани Липски рассказала о своем отношении к исторической родине.

«У меня есть фан-клуб в Польше, который постоянно присылает мне сообщения. Я также стараюсь с ними общаться, когда у меня есть время, потому что, когда у меня тренировочный лагерь, я сильно занята, но я стараюсь поддерживать эти контакты. Польша живет в моем сердце. Я желаю однажды вернуться в Польшу снова. Драться в KSW было великолепно. Все там проходило превосходно. Я получила пояс, и это был мой первый пояс в ММА. Я стала чемпионкой и защитила свой пояс. Весь опыт оттуда», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

В ностоящее время Липски выступает в наилегчайшем дивизионе UFC. Она занимает 12-е место и идет на серии из трех побед, последнюю из которых одержала в декабре 2023 года над шотландкой Кейси О'Нил.

Источник: Metaratings.ru
Ариани Липски
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Шаблий: «Хотелось бы попробовать себя в UFC. Думаю, с PFL у меня отношения не завяжутся»

Гуськов рассказал, что ему удалось поспарринговать со Смитом