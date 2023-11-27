Лобанов объяснил, почему звезды Hardcore перестают развиваться и покидают промоушен

Артем Лобанов, менеджер белорусского бойца среднего веса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз» объяснил, почему звезды Hardcore перестают развиваться и покидают промоушен.

«Hardcore не смог соответствовать планке наших условий в отличие от Ural FC. Hardcore хорошо работает в диджитал и быстро доводит бойцов до какого-то уровня, но дальнейшего развития дать уже не может. К примеру, Самат Абдырахманов сейчас звезда, но дальше расти уже не сможет и не выйдет на международный уровень. Асбаров дошел с ними до определенного уровня, но следующий шаг сделал уже с промоушеном «Однажды в ринге», который дал ему бой с Алексеем Папиным. Так будет и со всеми топовыми бойцами Hardcore. Влад тоже пацан амбициозный и хочет не только развиваться на территории СНГ, но и пробиться в UFC. Для этого он должен стать не просто Youtube-героем, а профессионалом, человеком, который выступает на телеэкране, которого цитируют газеты и журналы. Это более взрослый уровень. Ural FC сможет этот переход от медийного чемпиона кулачки к чему-то большему, чтобы Влад стал величиной среди профессионалов. Дай Бог через два года он сможет оказаться там, куда мечтает попасть», — приводит слова Лобанова MMA.Metaratings.ru.

Ковалев выступит на турнире промоушена Ural FC, который пройдет 9 декабря в Москве. Его соперником станет боец из Бразилии. «Белаз» подписал контракт с Ural FC на несколько боев: по кулачным боям, смешанным единоборствам и боксу в MMA-перчатках.