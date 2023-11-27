Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:59

Лобанов объяснил, почему звезды Hardcore перестают развиваться и покидают промоушен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Артем Лобанов, менеджер белорусского бойца среднего веса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз» объяснил, почему звезды Hardcore перестают развиваться и покидают промоушен.

«Hardcore не смог соответствовать планке наших условий в отличие от Ural FC. Hardcore хорошо работает в диджитал и быстро доводит бойцов до какого-то уровня, но дальнейшего развития дать уже не может. К примеру, Самат Абдырахманов сейчас звезда, но дальше расти уже не сможет и не выйдет на международный уровень. Асбаров дошел с ними до определенного уровня, но следующий шаг сделал уже с промоушеном «Однажды в ринге», который дал ему бой с Алексеем Папиным. Так будет и со всеми топовыми бойцами Hardcore. Влад тоже пацан амбициозный и хочет не только развиваться на территории СНГ, но и пробиться в UFC. Для этого он должен стать не просто Youtube-героем, а профессионалом, человеком, который выступает на телеэкране, которого цитируют газеты и журналы. Это более взрослый уровень. Ural FC сможет этот переход от медийного чемпиона кулачки к чему-то большему, чтобы Влад стал величиной среди профессионалов. Дай Бог через два года он сможет оказаться там, куда мечтает попасть», — приводит слова Лобанова MMA.Metaratings.ru.

Ковалев выступит на турнире промоушена Ural FC, который пройдет 9 декабря в Москве. Его соперником станет боец из Бразилии. «Белаз» подписал контракт с Ural FC на несколько боев: по кулачным боям, смешанным единоборствам и боксу в MMA-перчатках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-belaza-hardcore-ne-mozhet-dat-dalneishego-razvitiya-poetomu-topovye-boicy-budut-ukhodit-309676/
Владислав Ковалев
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Менеджер «Белаза» назвал условия контракта бойца с Ural FC и имя первого соперника

Лобанов заявил, что Сульянов пытался помешать предложениям Исламову от других промоутеров