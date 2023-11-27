Лобанов заявил, что Сульянов пытался помешать предложениям Исламову от других промоутеров

Артем Лобанов, менеджер бывшего временного чемпиона Hardcore в среднем весе Ибрагима Исламова по прозвищу «Никархо» рассказал о дальнейших карьерных планах своего подопечного.

«Ибрагим быстро скакнул в медиа-поле. Он перешел в Hardcore c Hype Fighting, уже обладая медийной составляющей, а там смог раскрыться в полной мере. По ряду причин отношения с лигой закончились на неприятной ноте, а дальше он будет однозначно выступать в другом промоушене. У него есть несколько предложений, которым пытался лично помешать Анатолий Сульянов, эго которого Ибрагим задел. Анатолий считает, что он ему нагрубил, но при этом сам избегал встречи, чтобы разрешить ситуацию в диалоге двух взрослых мужчин. Уверен, что при нормальном разговоре Ибрагим бы принес свои извинения, но Анатолий переиграл в медиа-войну, заложником которой стал Ибрагим. Пока непонятно, будет ли это «Наше дело», которые дали нам контракт, есть другие лиги, которые в нас заинтересованы. Их условия не хуже, чем в «Нашем деле» и точно лучше, чем в Hardcore. Дело не только в деньгах, а в отношении к спортсменам, как к личностям. В Hardcore ты «один из», а в других промоушенах держатся за звезд, которых создают. Яркий пример — Владимир Минеев у Камила Гаджиева. Профессиональные спортивные лиги стараются дорожить своими звездами, потому что они приносят не только медийку, но и деньги, а в Hardcore, видимо, столько звезд, которые быстро вырастают, что они избирают другую стратегию. Но бойцам надо развиваться, они просят более уважительного отношения, а потому вправе сделать другой выбор», — приводит слова Лобанова MMA.Metaratings.ru.

6 ноября на RED ARENA прошел турнир «Вечер бокса Бетсити», в главном событии которого состоялся поединок между Тимуром Никулиным и Ибрагимом «Никархо» Исламовым. Данный бой завершился победой Никулина техническим нокаутом в третьем раунде.