Лопес единогласным решением судей победил Иге в соглавном бою UFC 303

Бразилец Диего Лопес одержал победу в бою в полулегком весе над американцем Дэном Иге в соглавном событии турнира UFC 303.

Лопес выиграл единогласным решением судей.

Изначально Лопес должен был драться с Брайэном Ортега, но за несколько часов до боя Ортега отказался от участия по медицинским показаниям. Иге заменил его.

У 29-летнего Лопес теперь 25 побед и 6 поражений. На счету американца 18 побед и 8 поражений.

В главном событии турнира подерутся действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка.