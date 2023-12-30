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Сегодня, 17:40

Лопырева назвала самое яркое событие в российском спорте в 2023 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии для «СЭ» назвала турнир UFC 294 самым ярким событием для российского спорта в 2023 году.

«Не будем говорить о разочарованиях в преддверии всеми любимого праздника. А вот самым ярким событием в спортивном 2023 году считаю турнир UFC в Абу-Даби, где наши бойцы очередной раз доказали, что российская школа смешанных единоборств номер один в мире!» — сказала Лопырева «СЭ».

На турнире UFC 294, который прошел в октябре 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), пять из шести российских бойцов одержали победу.

В главном бою чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) победил чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (26-3) нокаутом в первом раунде.

Виктория Лопырева
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