Люк Рокхолд дал прогноз на бой Чимаева и Косты на UFC 294

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) считает, что Хамзат Чимаев (12-0) — фаворит в противостоянии с бразильцем Пауло Костой (14-2).

«Я не знаю, что сказать. Я думаю, что Хамзат может использовать борьбу. Я имею в виду, что он может перебороть Пауло. Я в бою с ним был не в форме. Я восстановился, сломал нос, и это очень быстро меняет ход поединка уже в первом раунде. Хамзат острее, он немного моложе. Возможно, у него немного лучше кардио», — сказал Рокхолд в интервью Чаматкару Сандху.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.