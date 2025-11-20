Видео
Сегодня, 20:27

Маддалена: «Махачев — один из величайших бойцов, он заслужил победу»

Сергей Ярошенко

Австралийский боец Джек Делла Маддалена впервые прокомментировал поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Спасибо за поддержку. Ислам — один из величайших бойцов, он заслужил победу. Я буду учиться и двигаться вперед», — написал Делла Маддалена в соцсети.

34-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион.

