Магомед Анкалаев и Александр Ракич встретятся на турнире UFC 308

Началась трансляция боя российского бойца полутяжелого веса Магомеда Анкалаева и серба Александра Ракича. Соперники проводят поединок на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 308.

Трансляцию боя в прямом эфире показывают на канале «Матч!Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Контент всех источников доступен при условии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308. Результаты поединков можно также изучать в матч-центре нашего сайта и ленте новостей.

Профессиональный рекорд 32-летнего Анкалаева в ММА — 19-1. У 32-летнего Ракича — 14 побед и 4 поражения.