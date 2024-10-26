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Сегодня, 15:00

Магомед Анкалаев — Александр Ракич: время начала и где смотреть бой UFC 308

Магомед Анкалаев проведет поединок против Александра Ракича на UFC 308
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Магомед Анкалаев проведет поединок против австрийского бойца Александра Ракича на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Следить за ходом поединка Анкалаев — Ракич можно на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск.

32-летний Анкалаев имеет рекорд в ММА — 19-1-1 (еще один бой был признан несостоявшимся). На счету 32-летнего Ракича рекорд — 14-4-0.

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Александр Ракич
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