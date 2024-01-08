Анкалаев проведет поединок с Уокером на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (Невада, США) в главном событии турнира UFC Fight Night 234 российский боец Магомед Анкалаев проведет бой с бразильцем Джонни Уокером. Их поединок начнется после 03.00 по московскому времени.

Посмотреть бой Анкалаев — Уокер можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

У 31-летнего Анкалаева в профессиональном ММА — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. 21 октября 2023 года поединок Магомеда с 31-летним Уокером на турнире UFC 294 завершился без результата из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.

Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».