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Сегодня, 16:10

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: дата и время начала боя UFC

Анкалаев проведет поединок с Уокером на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (Невада, США) в главном событии турнира UFC Fight Night 234 российский боец Магомед Анкалаев проведет бой с бразильцем Джонни Уокером. Их поединок начнется после 03.00 по московскому времени.

Посмотреть бой Анкалаев — Уокер можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

У 31-летнего Анкалаева в профессиональном ММА — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. 21 октября 2023 года поединок Магомеда с 31-летним Уокером на турнире UFC 294 завершился без результата из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.

Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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