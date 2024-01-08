14 января в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера ММА российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок с бразильцем Джонни Уокером. Их бой начнется после 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Анкалаев — Уокер пройдет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Главный бой UFC Fight Night 234 также покажут на «Матч Арена» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Первый поединок между 31-летними Анкалаевым и Уокером состоялся 21 октября 2023 года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, который нанес россиянин.

Ознакомиться с биографией Анкалаева и его достижениями можно по ссылке на материал «СЭ».