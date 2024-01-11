Анкалаев — Уокер: профайл бойцов и история выступлений в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер проведут поединок в рамках турнира UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 13 на 14 января. Их бой станет главным событием вечера. Начало — ориентировочно в 05:00 по московскому времени.

Посмотреть бой Анкалаев — Уокер можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

Анкалаев и Уокер уже встречались в рамках UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ, однако их поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой.

31-летний Аланкаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он участвовал в турнирах бойцовских организаций WFCA, Oplot Challenge и других. Россиянин владел титулом чемпиона WFCA в полутяжёлом весе. Магомед дебютировал в октагоне UFC в марте 2018 года на турнире в Лондоне. Всего в рамках промоушена он провел 11 поединков, проиграл в одном из них и еще один завершил вничью.

31-летний Уокер дебютировал в профессиональном ММА в декабре 2013 года. Джонни в течение четырех лет дрался в родной Бразилии и заработал рекордные 10 побед при 3 поражениях, причем все его победы были досрочными. В UFC бразилец дебютировал в 2018 году. В рамках промоушена он одержал 7 побед и потерпел 4 поражения.

Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».