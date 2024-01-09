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Сегодня, 12:00

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: прогноз на бой — мнение фанатов и аналитиков

Анкалаев и Уокер проведут реванш на турнире UFC Fight Night 234 13 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонн Уокер проведут реванш на турнире UFC Fight Night 234 в ночь на 14 января. Поединок пройдет на стадионе «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Вечер ММА начнется в 00.00 по московскому времени с предварительных кардов. «СЭ» публикует мнение экспертов и фанатов.

Мнение аналитиков о бое Анкалаев — Уокер

Букмекеры считают Магомеда Анкалаева фаворитом в поединке с Джонни Уокером. На победу российского бойца по котировкам предлагается коэффициент 1,17, а на успех бразильца — 5,50.

Мнение фанатов о бое Анкалаев — Уокер

«Анкалаев слишком низко опустился в рейтинге, его последние два боя были не очень», — пишет Corey BonCore.

«Анкалаев будет наказан в этот раз», — считает Jr.

Мнение экспертов о бое Анкалаев — Уокер

Ильяс Хамзин, боец RCC высказался о предстоящем бое. «Реванш все расставит по своим местам. Нельзя считать, что Уокер вообще не представляет угрозы Анкалаеву. В первом поединке он сделал вид, что пропустил удар, и там колено в миллиметрах от головы Магомеда пролетело. Нестандартный и неудобный боец бразилец», — цитирует Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Магомед Анкалаев
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