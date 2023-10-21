Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

Анкалаев — Уокер: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294

Бой Анкалаев — Уокер на турнире UFC 294 начнется 21 октября после 22:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Бой пройдет на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала поединка — 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

31-летний Анкалаев провел 19 поединков в ММА, из которых одержал 17 побед, одно поражение и еще один бой завершился ничьей. До UFC 294 в рамках промоушена Магомед провел 11 поединков, проиграл только в первом из них, одержал девять побед и получил право на бой за вакантный титул чемпиона в своем дивизионе.

31-летний Уокер одержал в ММА 20 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок он провел 13 мая 2023 года. Тогда он победил единогласным решением судей американца Энтони Смита на турнире UFC on ABC 4.

UFC 294: расписание и результаты боев турнира Махачев — Волкановски

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Туктамышева смотрела «Гран-при» в Омске от бортика — и решила запить пивом. Фото с турнира
Биография Магомеда Анкалаева: жизнь и карьера россиянина в UFC
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
UFC 294 Махачев — Волкановски, бой Чимаева, победа Нурмагомедова: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Усман — Чимаев: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294
UFC 294: расписание и результаты турнира Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман
UFC 294: началась прямая трансляция главного карда турнира Махачев — Волкановски
Мокаев удушающим приемом победил Эллиота на UFC 294
Алискеров — Алвис: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алискеров — Алвис: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294

Мокаев удушающим приемом победил Эллиота на UFC 294