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Сегодня, 04:00

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: смотреть трансляцию боя UFC

Около 05.00 начнется на «Матч ТВ» начнется трансляция боя Анкалаев — Уокер на UFC Vegas 84
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Соцсети
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Сегодня, 14 января, в главном противостоянии турнира UFC Vegas 84 сойдутся бойцы полутяжелого веса — россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер. Их поединок на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) начнется около 05.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Анкалаев — Уокер можно бесплатно в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Бой UFC Vegas 84 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass. Следите за ключевыми событиями поединка Анкалаев — Уокер в матч-центре «СЭ».

Для Анкалаева и Уокера этот бой станет реваншем. Впервые они провели поединок 21 октября 2023 года. Тогда его признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу.

У Анкалаева в ММА на профессиональном уровне — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой без результата. На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Джонни Уокер. «Если рядом кто-то матерится, всегда прошу, чтобы прекратили». Анкалаев: злость на Уокера и тренировки в Америке, где можно откинуться
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
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