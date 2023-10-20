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Сегодня, 22:00

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: время начала и трансляция боя UFC 294

Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокер на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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В субботу, 21 октября, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Анкалаев — Уокер в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

31-летний Анкалаев провел 19 поединков в ММА, из которых одержал 17 побед, одно поражение и еще один бой завершился ничьей. На счету 31-летнего Уокера — 20 побед и семь поражений.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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