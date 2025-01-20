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Сегодня, 23:00

Магомед Анкалев против Алекса Перейры: дата и турнир с боем UFC

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра проведут титульный поединок
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Магомед Анкалаев проведет ближайший поединок на турнире UFC 313 в воскресенье, 9 марта. Турнир состоится на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США).

Соперником Анкалаева станет бразилец Алекс Перейра — чемпионом UFC в полутяжелом весе. Титульный поединок возглавит кард турнира, на котором также должен пройти бой Джастина Гейджи (США) и Дэна Хукера (Новая Зеландия).

Анкалаев провел 22 боя на профессиональном уровне, одержал 20 побед, потерпел одно поражение и завершил один поединок вничью. В октябре 2024 года россиянин одолел Александра Ракича.

Перейра одержал 12 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. В октябре 2024 года Алекс выиграл титульный поединок с Халилом Раунтри-младшим.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
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