Анкалаев о бое Перейры и Раунтри: «Мои поздравления обоим, хороший поединок»

Россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал победу Алекса Перейры над Халилом Раунтри на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.

«Мои поздравления обоих бойцам. Вы показали хороший поединок. Я рад, что вуду-парень победил. Теперь мне нужно выполнить свою работу и победить Ракича, а после — прикончить Алекса», — написал россиянин в соцсети.

Бой Анкалаева и Александара Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.