Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:58

Анкалаев о бое Перейры и Раунтри: «Мои поздравления обоим, хороший поединок»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал победу Алекса Перейры над Халилом Раунтри на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.

«Мои поздравления обоих бойцам. Вы показали хороший поединок. Я рад, что вуду-парень победил. Теперь мне нужно выполнить свою работу и победить Ракича, а после — прикончить Алекса», — написал россиянин в соцсети.

Бой Анкалаева и Александара Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
Халил Раунтри
UFC
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
Сегодня
Вчера
Неделя