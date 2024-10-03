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Сегодня, 19:00

Анкалаев: «Ценю, что Дана Уайт назвал меня следующим претендентом»

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал слова главы организации Даны Уайта о том, что он является следующим претендентом на пояс в полутяжелом весе.

«Ценю, что Дана Уайт назвал меня следующим претендентом на титул, если я выиграю в следующем бою.

Но мой фокус сейчас только на Александре Ракиче. Мне нужна впечатляющая победа. Все остальное не имеет значения», — написал Анкалаев в соцсети.

 
Магомед Анкалаев. Уайт: «Если Перейра сохранит чемпионский титул, он встретится с Анкалаевым в следующем бою»

 

Бой Анкалаева и Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Дана Уайт
Магомед Анкалаев
UFC
ММА

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