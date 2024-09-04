Анкалаев: «Перейра, ты такой слабый. Есть причина, почему ты дерешься с Халилом, а не со мной»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) прокомментировал желание чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (11-2) драться с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2).

«Ты такой слабый, Алекс Перейра. Ты выбираешь только парней, которые находятся в более низком дивизионе, чем ты, и думаешь, что сможешь победить их. Люди не глупые, есть причина, почему ты дерешься с Халилом, а не со мной», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.