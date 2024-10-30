Магомед Анкалаев поднялся на 2-е место в рейтинге сильнейших бойцов России

По итогам октября, который вместил в себя UFC 308, в рейтинге топ-15 сильнейших бойцов России произошли серьезные изменения. Магомед Анкалаев, победивший очередного топа — Александра Ракича, поднялся на второе место. Хамзат Чимаев, легко убравший с пути Роберта Уиттакера, поделил четвертую строчку с Арманом Царукяном. А Шара Буллет, диковинно нокаутировавший Армена Петросяна, наконец-то попал в топ-15, заняв 14-ю позицию.

Рейтинг составляется путем голосования журналистов, блогеров и экспертов. На этот раз в опросе приняли участие 35 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 560 (525 баллов + 35 упоминаний в анкетах).

2. Магомед Анкалаев — 474 (439 + 35).

3. Вадим Немков — 455 (420 + 35).

4-5. Хамзат Чимаев — 431 (396 + 35).

4-5. Арман Царукян — 431 (396 + 35).

6. Александр Волков — 395 (360 + 35).

7. Умар Нурмагомедов — 298 (266 + 32).

8. Усман Нурмагомедов — 266 (234 + 32).

9. Анатолий Малыхин — 251 (219 + 32).

10. Мовсар Евлоев — 192 (162 + 30).

11. Петр Ян — 190 (160 + 30).

12. Сергей Павлович — 185 (157 + 28).

13. Шамиль Мусаев — 99 (82 + 17).

14. Шарабутдин Магомедов — 91 (69 + 22).

15. Магомедрасул Гасанов — 90 (75 + 15).

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в топ-15:

Евгений Гончаров — 51 (41 + 10).

Ислам Омаров — 40 (31 + 9).

Альберт Туменов — 33 (25 + 8).

Эдуард Вартанян — 33 (26 + 7).

Никита Крылов — 26 (19 + 7).

Рамазан Курамагомедов — 25 (19 + 6).

Муслим Магомедов — 24 (19 + 5).

Магомед Магомедкеримов — 22 (16 + 6).

Азамат Мурзаканов — 19 (14 + 5).

Магомед Умалатов — 12 (9 + 3).

Денис Гольцов — 12 (10 + 2).

Андрей Корешков — 3 (2 + 1).

Валентин Молдавский — 3 (2 + 1).

Александр Шлеменко — 3 (2 + 1).

Сергей Билостенный — 2 (1 + 1).

Александр Шаблий — 2 (1 + 1).

Роман Копылов — 2 (1 + 1).

Олег Попов — 2 (1 + 1).

Иван Штырков — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин («Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов, Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 30 октября 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Следующая публикация рейтинга — 4 ноября.