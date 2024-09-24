Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:31

Магомед Анкалаев подписал новый контракт с UFC

Telegram Дзен

Менеджер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой», — сказал Абдель-Азиз ESPN.

В UFC Анкалаев провел 13 поединков, 10 из которых закончились победами, один был проигран, в одном судьи засчитали ничью, а еще один был признан несостоявшимся.

В данный момент у Анкалаева серия из 12 боев без поражений. Следующий поединок он проведет 26 октября против Александара Ракича.

Магомед Анкалаев
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Звезде Олимпиады-2024 из Кореи Ким Е Джи предложили сняться в кино
Сегодня
Вчера
Неделя