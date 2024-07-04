Анкалаев: «Не вижу ничего опасного в Перейре, он обычный панчер»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев поделился мнением о чемпионе промоушена в полутяжелом весе Алексе Перейре.

«Он не составит мне такую проблему в стойке, так как мне нравятся такие ударники, которые идут вперед, — сказал Анкалаев MMA Junkie. — Думаю, я могу его и в стойке удосрочить. Если борьбу включить, не знаю, я не вижу у него никаких шансов. Почему-то фанаты думают, что он такой нереальный ударник, но мы видели, с кем он дрался. Если взять Джамала Хилла, видно было, что ему [Хиллу] было страшно, видно было, что он боялся. Прохазка просто идет вперед — он его поймал. А так я не вижу такого сверхъестественного в его ударной технике. Он просто обычный панчер, стандартный боец, и все. Я не вижу ничего опасного в этом человеке кроме того, что он панчер, у него удар сильный, и все».

Ранее на турнире UFC 303 Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и во второй раз защитил титул. Магомед Анкалаев идет на серии из 12 поединков без поражений и может стать следующим претендентом на пояс.