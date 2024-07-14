Анкалаев: «Бой с Перейрой не продлится долго. Его левый хук переоценен»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) уверен, что вскоре UFC объявит о его поединке с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2).

«Мы так долго ждали этого момента. Я думаю, что скоро этот бой будет анонсирован, и вы увидите нового чемпиона. Я действительно собираюсь охотиться за ним и прикончить его. Прежде всего я хочу выиграть этот бой. Я думаю, что этот бой не продлится долго. Будет железная остановка или сабмишен, я не думаю, что бой продлится долго. Просто его удар слишком переоценен. У него стандартный удар левым хуком, я не вижу ничего особенного в его ударной технике», — сказал россиянин Submission Radio.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.