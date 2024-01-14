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Сегодня, 07:07

Анкалаев готов подраться против Перейры на UFC 300

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) уверен, что чемпиону дивизиона Алексу Перейре (9-2) будет тяжело в бою с ним.

«Я мог сразу повалить Джонни Уокера и закончить бой в партере, но я хочу биться в стойке, показать людям зрелище, поэтому я хочу обратиться к Гловеру Тейшейре: «Не стоит тратить время на борьбу, я могу нокаутировать Перейру в стойке». Его нокаутировали в среднем весе, в полутяжелом ему будет очень тяжело. Скоро он это почувствует.

Буду ли я самым тяжелым соперником в его карьере? Для любого бойца со мной будет очень тяжело. Я готов выйти против Перейры 13 апреля [на UFC 300]. Жду сообщения», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 14 января в UFC Fight Night 234.

UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Примечательно, что Рамадан начнется 10 марта и закончится 9 апреля. Таким образом, если Анкалаев примет бой с Перейрой на UFC 300, то ему придется готовиться к бою в Рамадан.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
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