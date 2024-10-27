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Магомед Магомедов: «Шара Буллет закрыл рот хейтерам. Он войдет в историю UFC как самый непредсказуемый ударник»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов отреагировал на победу российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в поединке с Арменом Петросяном.

«Шара — непредсказуемый боец. От него из любой позиции можно ждать красочного удара. Он хорошо чувствует момент и красиво бьет. Быстрые руки и ноги. Шара быстро думает. В UFC он войдет в историю как самый непредсказуемый ударник. Название сами придумают. Рад за него. Закрыл рот хейтерам, которые считали, что у него нет нокаутирующего удара. Но больше мне понравилось, что он сам держит удар. Петросян нанес очень тяжелый боковой и прямой правый», — цитирует Магомеда Магомедова MMA.Metaratings.

30-летний Магомедов нокаутировал соперника двойным бэкфистом в конце второго раунда. Он идет на серии без поражений в профессиональных ММА — 15-0. На счету 33-летнего Петросяна теперь 8 побед и 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings
Магомед Магомедов
Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА

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