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Сегодня, 12:00

Магомед Магомедов: «Махачев разнесет Порье»

Давид Хачатрян
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Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» признался, что ожидает увидеть уверенную победу действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) над четвертым номером рейтинга Дастином Порье (30-8).

— Скоро будет бой у Ислама Махачева с Дастином Порье. Ты чего ждешь? Какого зрелища?

— Я думаю, что Ислам разнесет его. Ислам на подъеме сейчас. Единственный шанс у Дастина — не его гильотина, которую он всем пытается делать, а лаки-панч, от этого никто не застрахован. А так 90 на 10 — Ислам. Должен разнести его.

— В первом раунде все может закончиться?

— Я думаю, в начальных раундах. В первом и втором раундах Ислам навяжет свое. Ислам в стойке ему ничем не уступит. Ислам будет контролировать ход боя.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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