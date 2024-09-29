Магомедалиев: «Анкалаев выше на голову Ракича по всем качествам»

Тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы российского бойца Магомеда Анкалаева в поединке с Александром Ракичем.

«По всем качествам Анкалаев на голову выше, но у Ракича есть свои фишки, — приводит Vprognoze.ru слова Магомедалиева. — Он бьет тяжело. Он большой и мощный, поэтому он него всего можно ожидать, но Анкалаев должен его перебить и даже выиграть бой техническим нокаутом в первом раунде. Анкалаев неудобен для Ракича как левша, хорошо работающий в стойке. Я не видел, чтобы он делал ошибки в стойке в плане бокса».

Бой российского полутяжа Анкалаева с австрийским сербом Ракичем пройдет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби.