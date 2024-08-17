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Сегодня, 22:17

Магомедалиев считает, что Мокаев не станет присоединяться к АСА

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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев высказал мнение, где может оказаться боец Мухаммад Мокаев после увольнения из UFC.

«Думаю, Мухаммад не придет в АСА, потому что это самая опасная лига в мире. Ему будет там не так легко, как в UFC, потому что в UFC нет такой конкуренции в этом весе. Зачем ему лишние проигрыши? Скорее он пойдет в DREAM или ONE, где ему будет легче и будут более удобные оппоненты», — цитирует Магомедалиева Vprognoze.ru.

24-летний Мокаев был уволен из UFC за неспортивное поведение после победного поединка с Манелом Капе. В рамках боев промоушена россиянин не потерпел ни одного поражения.

Источник: Vprognoze.ru
Мухаммад Мокаев
UFC
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