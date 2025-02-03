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Магомедалиев: «У Шары Буллета был неправильный подход к бою и не лучшее состояние»

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Главный тренер дагестанского клуба Universal Fighters и бывший наставник Шарабутдина Магомеда (Шары Буллета) объяснил причины поражения российского бойца от Майкла Пэйджа.

Шарабутдин Магомедов. «У меня были серьезные проблемы с кишечником. Боялся, что стошнит во время боя». Шара Буллет после поражения Пэйджу: паразиты в организме, хейтеры, Роналду

«У Шары был неправильный подход к бою. Это раз. Во-вторых, он стоял на том месте, где было удобно Пейджу его доставать. Он дрался не на своей дистанции. Было видно, что Шара болел и проходил подготовку почти без спарринг-партнеров. Все это вылилось в нелучшее состояние. Основная причина в неправильном подходе и неправильном плане на бой. От этого много зависело», — цитирует Vprognoze.ru Магомедалиева.

1 февраля Магомедов проиграл единогласным решением судей британцу Пэйджу в соглавном событии турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: vprognoze.ru
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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