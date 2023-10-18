Шара Буллет: «Я готов показать все, на что способен»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) настроен показать весь свой потенциал в предстоящем дебютном бою в UFC.

«Теперь моя сфера влияния вошла в UFC, и я готов бомбить и показать, что уровень российских MMA не так уж слаб и может конкурировать с топами. Я намерен играть на полную и готов показать все, на что способен. Чем сильнее соперники напротив меня, тем больше меня это мотивирует», — сказал Буллет в интервью UFC Eurasia.

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.