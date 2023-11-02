Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

2 ноября, 23:54

Абус Магомедов: «Когда выходил на бой против Стрикленда, чувствовал, что что-то не так»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Российский боец UFC Абус Магомедов назвал причины поражения от американца Шона Стрикленда на турнире UFC on ESPN 48.

Магомедов уступил техническим нокаутом во втором раунде.

«Я уже в первом раунде был уставшим. Когда выходил на бой, чувствовал, что что-то не то. Но даже в таком состоянии смог забрать раунд. В середине первого, когда повалил его, поймал себя на мысли, что руки стали очень тяжелыми. Не может быть, чтобы человек забился после первого прохода. Я ранее упоминал, что перетренировался и слишком хотел победить. Причем тренировался неправильно. Организм сел и не слушался.
Стрикленд — неудобный? Да. Когда смотришь его бои, ощущение, что он не может нормально двоечку ударить, какой-то колхозный. Но работает эффективно. Просто нужна правильная команда, которая будет подбирать правильных спарринг-партнеров. Которая знает, когда нужно отдохнуть, а когда газануть. В Германии я как самоучка — чувствую себя плохо, не иду. Хорошо — иду. Не было спарринг-партнеров. В Германии любительский уровень ММА. Нужно тренироваться в серьезной команде, если хочешь выступать успешно», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

На счету 33-летнего Магомедова 25 побед и 5 поражений в ММА.

Источник: РБ Спорт
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Белов завершил карьеру и стал тренером в системе СКА
Sport24: «Торино» планирует вернуть Миранчука
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряный призер Олимпиады о схватках с Хабибом: «Такого сильного спортсмена никогда не встречал»