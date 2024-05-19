Магомедов победил Алвеса на UFC Vegas 92

Сегодня, 01:22
Российский боец Абусупьян Магомедов одержал победу на турнире UFC Vegas 92. Судейским решением он победил бразильца Варлея Алвес.
Бой длился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Магомедову — 30-26, 30-26, 30-26.
Теперь у 33-летнего Магомедова 26 побед и 6 поражений за карьеру. У 33-летнего Алвеса теперь 14 побед и 8 поражений.
В главном событии вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и бразилец Эдсон Барбоза.