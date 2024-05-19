Магомедов победил Алвеса на UFC Vegas 92

Российский боец Абусупьян Магомедов одержал победу на турнире UFC Vegas 92. Судейским решением он победил бразильца Варлея Алвес.

Бой длился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Магомедову — 30-26, 30-26, 30-26.

Теперь у 33-летнего Магомедова 26 побед и 6 поражений за карьеру. У 33-летнего Алвеса теперь 14 побед и 8 поражений.

В главном событии вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и бразилец Эдсон Барбоза.