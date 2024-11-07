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Сегодня, 19:29

Магомедов считает, что Рахмонову будет нелегко в бою с Усманом

Алина Савинова
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Российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов поделился мыслями о возможном поединке между Шавкатом Рахмоновым и Камару Усманом.

«Камару Усман — морально подготовленный боец. Если он сейчас готовится, то за месяц до боя может набрать хорошую форму. Он всегда опасен, ему еще нет 40. Он уже был доминирующим чемпионом, и это все от него никуда не ушло. Уверен, что Шавкату легко не будет, хотя в этом бою буду болеть за казахского спортсмена. Его я очень хорошо знаю, так как он дрался с моим учеником. Мой ученик Гаджимурад Хирамагомедов выиграл у него на чемпионате мира по любителям в Белоруссии», — цитирует Магомедова Vprognoze.ru.

Бой Рахмонова и Усмана может пройти на турнире UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Магомедов
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
ММА

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