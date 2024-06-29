Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:56

Магомедов заявил, что хотел бы провести следующий бой с Холландом

Telegram Дзен

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.

«Кевин Холланд. Прямо нацелен на него и готов взять его на абордаж в ближайшем будущем. Я встречался в офисе UFC с Хантером Кэмпбэллом и Дэйной Уайтом и просил их об этом бое. И они пообещали мне в ближайшее время его организовать. Я очень заряжен на большое имя. Холланд — зрелищный соперник, проводит зрелищные бои, работает на публику. И я готов зажечь искры в этом бою и дать фанатам то, что они ждут», — приводит слова Магомедова Sport24.

22 июня Шара Буллет в турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Источник: Sport24
Кевин Холланд
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Российский боец Вася Пельмень выиграл дебютный поединок в шоу пощечин Даны Уайта
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: во сколько начало и кто покажет бой UFC 303

UFC 303: прямая трансляция боев турнира начнется в 1.00 30 июня